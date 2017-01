Ouagadougou, 09 jan. 2017 (AIB) – Les Etalons du Burkina Faso iront cette année 2017 au Gabon pour leur 11e participation à la plus prestigieuse des compétitions de football, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) dont 5 de suite, une finale et une demi-finale à la clé.

