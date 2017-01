Ouagadougou, 28 janv.2017(AIB)- «La situation que vivent les élèves et les enseignants n'est pas tolérable et est très préjudiciable sur la qualité de notre enseignement» a affirmé samedi Séma Blégné,le porte-parole d'une dizaine de syndicats de l'enseignement primaire, après une enquête diligentée depuis octobre 2016 sur la pénurie des manuels scolaires et les vivres pour les cantines dans les écoles.

