Ouagadougou, 15 janvier 2017 (AIB) - Le Burkina Faso a rendu hommage dimanche aux victimes, un an après l'attaque terroriste du café-restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendid ayant occasionné une trentaine de morts et plusieurs blessés, au cours d'une cérémonie solennelle, a-t-on constaté.

16/01/2017